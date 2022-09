Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Eimeldingen: Unfallflucht auf Kundenparkplatz - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 21.09.2022, in dem Zeitraum zwischen 16.30 Uhr, bis 16.45 Uhr, wurde die linke Fahrzeugseite eines weißen Mercedes-Benz SUV von einem anderen Fahrzeug beschädigt. Das weiße Mercedes-Benz SUV stand auf dem Kundenparkplatz eines großen Lebensmitteldiscounters in der Straße "Im Rebacker". Der Sachschaden an dem Mercedes-Benz beträgt etwa 500 Euro. Das Polizeirevier Weil am Rhein, Telefon 07621 9797-0, sucht Zeugen, welche Hinweise zu dem Unfallverursacher geben können. Aufgrund der Spurenlage müsste das Verursacherfahrzeug links neben dem Mercedes-Benz SUV gestanden haben.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell