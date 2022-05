Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Riedlingen - Betrunken gefahren und Widerstand geleistet

Am Dienstag hielt die Polizei in Riedlingen einen Rollerfahrer an.

Kurz vor 18.30 Uhr hielt die Polizei einen 21-Jährigen in der Gammertinger Straße an. Der war mit seinem elektrischen Roller unterwegs. Schnell hatten die Beamten den Verdacht, dass der Mann Alkohol getrunken haben könnte. Ein Test bestätigte, dass er deutlich zu tief ins Glas geschaut hatte. Jedoch verweigerte der 21-Jährige jede weitere Mitwirkung. Dies zeigte sich auch darin, dass er sich an einem Zaun festhielt und sich gegen die Polizei wehrte. Die Beamten mussten den Mann am Boden überwältigen. Beim Polizeirevier entnahm ihm ein Arzt Blut. Da sich der Mann nicht mehr beruhigen wollte, übergab ihn die Polizei an eine Klinik. Den 21-Jährigen erwarten nun mehrere Anzeigen.

