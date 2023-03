Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Iffezheim - Eingebrochen, Zeugen gesucht

Iffezheim (ots)

Nach einem Einbruch am späten Montagabend in der Raiffeisenstraße haben die Beamten des Polizeireviers Rastatt die Ermittlungen aufgenommen. Im Zeitraum von 18 Uhr bis 22 Uhr haben bislang unbekannte Täter ein Küchenfenster aufgehebelt und sich somit Zutritt in die Wohnung verschafft. Im Inneren durchwühlten die Eindringlinge einzelne Schränke und entwendeten mehrere Hundert Euro an Bargeld. Danach sind die Langfinger wohl über die Terrassentüre geflüchtet. Mögliche Zeugen welche im Zusammenhang mit dem Einbruch etwas Verdächtiges beobachten konnten, melden sich bitte unter der Rufnummer: 07222 761-0.

/mz

