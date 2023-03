Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Oberharmersbach - Leicht verletzt nach Verkehrsunfall

Oberharmersbach (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person kam es am Montagabend in Oberharmersbach. Gegen 19:15 Uhr befuhr ein 23-Jähriger mit seinem Audi die L94 in aufsteigender Fahrtrichtung, als dieser einen Müllsack auf der Fahrbahn erblickt haben soll und ausstieg, um diesen von der Fahrbahn zu räumen. Als der junge Audifahrer die Fahrbahn querte, um wieder zu seinem Gefährt zu gelangen, bemerkte ihn eine 29-jährige VW-Fahrerin offenbar zu spät und kollidierte mit dem 23-Jährigen mit ihrem linken Außenspiegels. Der junge Mann wurde für weitere Untersuchungen in ein örtliches Krankenhaus verbracht. Am Fahrzeug der VW-Fahrerin entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro.

