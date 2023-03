POL-OG: Mittelbaden - Europaweite Kontrollwoche

Baden-Baden (ots) - Zu einem Einbruchsdiebstahl kam es am vergangenen Wochenende in einem Getränkemarkt in Baden-Baden. Bislang unbekannte Täter verschafften sich im Zeitraum von Samstag 16:00 Uhr und Montag 9:50 Uhr über ein Fenster gewaltsam Zutritt zu dem in der Rheinstraße angesiedelten Laden. Im Inneren entwendeten Sie dann mehrere Flaschen Alkohol im Gesamtwert von rund 570 Euro, sowie eine kleinere dreistellige ...

mehr