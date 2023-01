POL-KLE: Emmerich - Diebstahl: Unbekannte Täter entwendeten Wertgegenstände aus Kfz

Rheurdt-Schaephuysen (ots) - Am Sonntag (01. Januar 2023) kam es zwischen 14:00 Uhr und 20:15 Uhr an der Tönisberger Straße in Rheurdt, zu einem Einbruch in eine Wohnung. Der oder die bislang unbekannten Täter, kletterten auf den Balkon der Wohnung, hebelten die Balkontüre auf und gelangten so in die Wohnung. Dort durchsuchten sie mehrere Räume sowie Schränke, ...

