Uedem (ots) - Am Freitag (30. Dezember 2022) um 23:40 Uhr drangen zwei unbekannte Täter durch das Beschädigen eines Rolltores in die Fahrzeughalle einer Firma an der Bahnhofstraße in Uedem ein. Die Unbekannten suchten sowohl in der Halle, als auch im Büro nach Beute. Genaue Angaben zum Diebesgut liegen noch nicht vor. Hinweise zu den beiden verdächtigen Personen ...

mehr