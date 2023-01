Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Bedburg-Hau - Verkehrsunfall

22-Jähriger schwer verletzt

Bedburg-Hau Till-Moyland (ots)

Am frühen Neujahrstag (01. Januar 2023) gegen 02:00 Uhr kam es auf der Sommerlandstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich ein 22-jähriger Autofahrer schwer verletzte. Der Mann aus Xanten war mit seinem VW Passat auf der Sommerlandstraße in Richtung Till unterwegs, als er kurz vor der Ortschaft aus bislang unklarer Ursache nach links von der Fahrbahn abkam und mit einem Baum am Straßenrand kollidierte. Der schwer beschädigte Wagen landete rund 100 Meter weiter in dem angrenzenden Feld, Motorblock und ein Teil der vorderen Achse wurden durch die Wucht des Aufpralls abgerissen. Der 22-Jährige erlitt schwere Verletzungen und wurde von einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Der Unfallwagen wurde abgeschleppt. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell