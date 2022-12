Polizei Dortmund

POL-DO: Fehlendes Rad samt Bremsscheibe + abgeklemmte Luftdruckleitungen + mit Spanngurten hochgebundene Achse = Stilllegung eines polnischen Sattelzugs

Mit knapp 950 Euro Bußgeld müssen ein 27-jähriger Fahrer und ein Halter aus Polen rechnen, nachdem ihr Fahrzeuggespann am Dienstag (6. Dezember) durch Beamte der Dortmunder Polizei an der Provinzialstraße kontrolliert worden war. Ein Zeuge bemerkte das durchaus auffällige Gespann, dass gegen 14:10 Uhr mit einem fehlenden Reifen auf der Hamburger Straße in Richtung Wall unterwegs war.

Alarmierte Kräfte zogen den Fahrer an der Provinzialstraße aus dem Verkehr. Beim ersten Blick war den Beamten des Verkehrsdienstes schnell klar: Die Weiterfahrt endet an Ort und Stelle. Denn neben dem fehlenden Rad samt Bremsscheibe auf der dritten Achse des Sattelaufliegers waren die Luftdruckleitungen, die dort hinführen, abklemmt und die Achse mit Spanngurten hochgebunden. Die Bremsanlage war somit nicht mehr funktionsfähig. Auch der Luftdruckkompressor der Sattelzugmaschine schien defekt, da sich der Luftdruck in der Anlage nicht mehr aufbauen ließ. Alles technische Mängel, die zur sofortigen Stilllegung und Sicherstellung des Fahrzeuggespanns führten.

Neben der Ahnung der Ordnungswidrigkeiten wird die Polizei sicherstellen, dass das Fahrzeuggespann erst nach einer nachgewiesenen Reparatur wieder am Straßenverkehr teilnehmen wird.

