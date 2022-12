Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Einbruch in Spielhalle

Kleve-Kellen (ots)

Am Samstag 31.12.2022 um 03:50 Uhr drangen unbekannte Täter in eine Spielhalle an der Emmericher Straße ein. Um ins Gebäude zu gelangen fuhren sie mit einem Pkw durch eine gläserne Schaufensterfront. Im Inneren der Spielhalle wurde ein Wechselgeldautomat angegangen, der fest im Boden verschraubt war. Der Automat wurde aus der Verankerung gerissen, die Täter gelangten aber wohl nicht an das Bargeld. Vermutlich ohne Beute flüchteten die Täter anschließend wieder in unbekannte Richtung. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen bitte an die Kripo in Kleve unter Telefon 02821-5040

