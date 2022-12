Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Einbruch in Fahrradladen

Zweiräder gestohlen

Geldern-Walbeck (ots)

Zwischen Freitagmittag (23. Dezember 2022) und Freitagmorgen (30. Dezember 2022) sind unbekannte Täter durch ein eingeschlagenes Fenster in ein Fahrradgeschäft an der Kevelaerer Straße eingedrungen. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten die Diebe eine Vielzahl von Fahrrädern und Zubehör aus dem Laden, eine genaue Angabe über die Zahl der Beutestücke war bei Anzeigenaufnahme noch nicht möglich. Die Täter flüchteten mit den erbeuteten Rädern vermutlich über eine Seitentür des Geschäfts. Zeugen, die in dem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, wenden sich bitte an die Kripo Geldern unter 02831 1250. (cs)

