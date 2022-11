POL-GI: Über 30 Kilogramm bei Verkehrskontrolle sichergestellt - Mutmaßlicher Drogen-Dealer in Untersuchungshaft

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

Über 30 Kilogramm bei Verkehrskontrolle sichergestellt - Mutmaßlicher Drogen-Dealer in Untersuchungshaft

Gießen

Pohlheim/A5:

Die Polizei hat Samstagnachmittag bei der Kontrolle eines Autofahrers über 30 Kilogramm sichergestellt. Der mutmaßliche Dealer kam in Untersuchungshaft. Der in Frankfurt lebende Fahrer war gegen 15.50 Uhr deutlich in Schlangenlinien auf der Autobahn 5 zwischen dem Gambacher Kreuz und der Ausfahrt Fernwald unterwegs. Nachdem ihn eine Streife stoppte, roch es aus dem Fahrzeug nach Marihuana. Bei der Kontrolle des Fahrzeugs fanden die Ermittler mehrere Tüten und Taschen mit über 30 Kilogramm Marihuana und stellten es sicher. Die Durchsuchung seiner Wohnung führte zu keinem weiteren Fund von Drogen. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Gießen führten die Ermittler den Festgenommen einem Haftrichter vor. Nachdem dieser Haftbefehl erließ, kam der Tatverdächtige in eine hessische Justizvollzugsanstalt.

