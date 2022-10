Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Exhibitionisten am Hemberg und am Duhlo/Versuchter Einbruch in Wohnung

Iserlohn (ots)

Eine Autofahrerin beobachtete im Vorbeifahren am Montagnachmittag, gegen 16:15 Uhr, einen unbekannten Mann, der in einem Gebüsch am Hembergparkplatz masturbierte. Der Mann war ca. 50-60 Jahre alt, ca. 1.75m-1.85m groß, hatte eine dunkle Hautfarbe sowie kurze graue Haare. Zum Tatzeitpunkt trug er eine Jeansjacke sowie eine Jeanshose, die er heruntergelassen hatte. Die alarmierten Polizisten konnten den Mann im Rahmen der sofortigen Fahndung nicht mehr antreffen.

Bereits Morgen, gegen 10:35 Uhr, war einer Spaziergängerin ein Mann in einem Gebüsch am Duloh aufgefallen, der an seinem Geschlechtsteil manipulierte. Als er erkannte, dass die Frau telefonierte, rannte er davon. Die Person war ca. 1.80m groß, hatte helle Hautfarbe und trug einen langen schwarzen Mantel sowie eine dunkle Jogginghose mit weißem Streifen. Auch in diesem Fall konnten die eingesetzten Polizeibeamten den Mann nicht mehr antreffen. Zeugen, die Hinweise zur Identität der beiden Männer geben können, werden gebeten sich unter 02371-9199-0 mit der Polizeiwache in Iserlohn in Verbindung zu setzen. (schl)

Zwischen Sonntagnachmittag, 14:30 Uhr und Sonntagabend, 18:30 Uhr versuchten sich Unbekannte Täter Zutritt zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Bertha-von-Suttner-Straße zu verschaffen. Sie hebelten dazu mehrfach mit einem spitzen Gegenstand an der Wohnungstür. Mit ihrem Vorhaben scheiterten die Täter aber offensichtlich, denn sie gelangten nicht ins Innere. Täterhinweise liegen nicht vor. (schl)

