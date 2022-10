POL-MK: Bohrmaschine aus Sprinter entwendet

Menden (ots) - Zwei unbekannte Männer klingelten am 18.10., gegen 13:30 Uhr, an der Tür einer 83-Jährigen in Menden. Sie gaben sich als Vertreter einer Firma für den Ankauf von Büchern aus. Da die Seniorin einige Bücher in ihrem Besitz hatte, ließ sie die Männer in ihre Wohnung. Nachdem die Männer sich die Bücher angesehen hatten, drängten sie die 83-Jährige dazu zwei Verträge zu unterschreiben und 2000EUR zu ...

