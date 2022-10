Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Mountainbike entwendet

Kierspe (ots)

An der Otto-Ruhe-Straße wurde am Montag, zwischen 07:45 Uhr und 14:45 Uhr, ein Kindermountainbike entwendet. Bei dem Mountainbike handelt es sich um ein weißes Fahrrad der Marke Rixen, 26 Zoll. Es war an einem dort befindlichen Fahrradständer angekettet. (wib)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell