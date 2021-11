Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden - Randalierer beschädigen Mülltonnen

Freiburg (ots)

Am späten Freitagabend, kurz vor 23.30 Uhr, traten Personen aus einer Gruppe heraus gegen am Busbahnhof aufgestellte Mülltonnen und beschädigten diese. Im Rahmen der Fahndung konnte die Personengruppe angetroffen und einer Kontrolle unterzogen werden, in welcher die vermeintliche Täterschaft festgestellt werden konnten. Die beiden 17-jährigen Beschuldigten waren alkoholisiert, einer der beiden führte zudem zwei Messer mit sich. Gegen beide wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Der entstandene Sachschaden dürfte bei rund 300 EUR liegen.

