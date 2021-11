Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: 2 Verletzte bei Wohnungsbrand in Badenweiler

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

- Badenweiler

Aus bislang unbekannter Ursache brach am Samstagmorgen, gegen 08.40 Uhr, in einem Wohnhaus in der Ortsmitte von Badenweiler-Oberweiler ein Feuer aus.

Ein Bewohner zog sich in diesem Zusammenhang nach aktuellem Sachstand schwerere Verletzungen zu und musste, ebenso wie ein weiterer Bewohner, welcher leicht verletzt wurde, in ein Krankenhaus gebracht werden.

Das Feuer konnte zwischenzeitlich durch die Feuerwehr gelöscht werden. Die Ortsdurchfahrt Badenweiler-Oberweiler (L131) war aufgrund des Feuerwehreinsatze zeitweise voll gesperrt.

Das Polizeirevier Müllheim hat die Ermittlungen aufgenommen.

Sachstand: 20.11.2021, 10.20 Uhr

FLZ / PK

