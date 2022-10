POL-GI: Tödlicher Verkehrsunfall

Gießen (ots) - Alten Buseck: Durch einen lauten Knall wurden Anwohner der Straße Am Rinnerborn in der Ortsrandlage geweckt. Offenbar erbeuteten die Täter Bargeld in unbekannter Höhe und richteten einen hohen Sachschaden an. Gegen 02:07 Uhr teilten Zeugen der Polizei mit, dass es offenbar zu einer Sprengung eines Geldautomaten in Alten-Buseck kam. Die ersten ...

mehr