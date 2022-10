Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst

POL-GI: Schwerer Verkehrsunfall in Wetzlar

Gießen (ots)

Wetzlar: Am 04.10.2022, gegen 19:30 Uhr, kam es in der Volpertshäuser Straße in Wetzlar zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 19-jähriger Motorradfahrer aus Solms wollte dort einen vor ihm fahrenden Pkw überholen. Im gleichen Moment bog der Pkw-Fahrer nach links in die Taunusstraße ab. Infolge des Zusammenstoßes wurde der Motorradfahrer aus dem Sitz gehoben und auf die Straße geschleudert. Der junge Mann kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Die Staatsanwaltschaft hat einen Gutachter mit Ermittlungen zur Unfallursache beauftragt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Wetzlar zu melden (06441-918113).

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst, übermittelt durch news aktuell