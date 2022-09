Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst

POL-GI: LK Marburg-Biedenkopf: Folgenschwerer Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Motorrad

Gießen (ots)

Lahntal: Im Bereich der Bundesstraße 62, Höhe Abzweig zur Landstraße 3092 in Richtung Warzenbach kam es am frühen Freitag Abend zu einem schweren Verkehrsunfall. Eine 53-Jährige aus Marburg befuhr mit ihrem Pkw die Landstraße 3092 von Warzenbach kommend und wollte im Bereich Brungershausen nach links auf die Bundesstraße 62 in Fahrtrichtung Sterzhausen einbiegen. Ein 29-Jähriger aus Dautphetal befuhr zur selben Zeit mit seinem Motorrad die Bundesstraße 62 von Sterzhausen kommend in Richtung Biedenkopf. Im Bereich der Einmündung Bundesstraße 62 / Landstraße 3092 kam es zum erheblichen Zusammenstoß zwischen dem Motorrad und dem Pkw. Der Motorradfahrer wurde durch den Unfallhergang schwerverletzt in ein nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert. Die Pkw-Fahrerin wurde leichtverletzt und ebenfalls in ein nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert. Zahlreiche Einsatzfahrzeuge der Hilfs-, Rettungsdienste und der Polizei waren im Einsatz. Die Bundesstraße und die Landstraße mussten für insgesamt ca. 3 Stunden teilweise voll gesperrt werden. Neben der polizeilichen Unfallaufnahme wurde seitens der zuständigen Staatsanwaltschaft ein Sachverständiger für Unfallursachenermittlungen mit der Untersuchung des Unfallgeschehens beauftragt. Sollten Zeugen den Unfallhergang beobachtet haben, so werden sie gebeten sich bei der Polizeistation Marburg (Tel. 06421-406-0) zu melden.

