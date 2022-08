HZA-A: Karriereberatung beim Hauptzollamt Augsburg Freie Termine im August und September

Hauptzollamt Augsburg

Karriereberatung beim Hauptzollamt Augsburg Freie Termine im August und September

Augsburg/Schwaben

Augsburg/Schwaben

Das Hauptzollamt Augsburg bietet im August und September Einstellungsberatungstermine für Schüler und Schülerinnen der künftigen Abschlussklassen an. Hierbei können in einem persönlichen Beratungsgespräch vor Ort am Prinzregentenplatz 3, 86150 Augsburg oder in einem telefonischen Beratungsgespräch unter anderem Fragen zur Ausbildung oder einem Dualen Studium bzw. einer anstehenden Bewerbung geklärt werden. Die Gesprächstermine werden im Abstand von 30 Minuten vergeben. Beratungstermine können unter zollkarriere.hza-augsburg@zoll.bund.de gebucht werden.

Termine (jeweils max. 30 min. von 09:00 - 15:00 Uhr):

- Dienstag 16.08.2022 - Donnerstag 18.08.2022 - Dienstag 23.08.2022 - Donnerstag 25.08.2022 - Dienstag 30.08.2022 - Donnerstag 01.09.2022 - Donnerstag 08.09.2022

Zusatzinformation:

Die Bundeszollverwaltung bildet in einer zweijährigen Ausbildung zum "Mittleren nichttechnischen Zolldienst" aus. Das Duale Studium "Gehobener nichttechnischer Zolldienst" dauert drei Jahre. Die Praktika werden dabei im Hauptzollamtsbezirk des Hauptzollamts Augsburg (von Lindau bis Ingolstadt), die theoretische Ausbildung an überregionalen Bildungszentren und das Duale Studium an der Hochschule des Bundes am Bildungs- und Wissenschaftszentrum (BWZ) in Münster (Westphalen) absolviert. Bewerbungsschluss ist der 15. September 2022 für das Einstellungsjahr 2023. Aktuell bildet das Hauptzollamt Augsburg ca. 60 Nachwuchskräfte pro Jahr aus.

Weitere Informationen zur Ausbildung in der Bundesfinanzverwaltung finden Sie unter www.zoll.de unter "Der Zoll", Beruf und Karriere und unter www.zoll-karriere.de.

Foto: Zoll - Wir sind die Generation Zoll

HINWEIS: Der Bezirk des Hauptzollamts Augsburg umfasst den gesamten Regierungsbezirk Schwaben und Teile von Oberbayern, wie den Raum Ingolstadt.

Weitere Informationen zu den Aufgaben des Zolls finden Sie unter www.zoll.de Der Zoll bildet aus: www.zoll-karriere.

