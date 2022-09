Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst

POL-GI: 2 x Unfallflucht in Grünberg

Gießen (ots)

Grünberg: Am Mittwoch, den 07.09.2022, zwischen 12:05 und 12:20 Uhr, befuhr ein bislang Unbekannter mit seinem Fahrzeug den Parkplatz des ALDI-Marktes in Grünberg. Beim Ein- oder Ausparken touchierte dieses Fahrzeug einen grauen VW Golf, der dort parkte. An diesem entstand ein Sachschaden von ca. 2.000 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Hinweise erbittet die Polizeistation Grünberg, Tel.: 06401-91430.

Grünberg: In der Nacht von Freitag, 09.09.22, auf Samstag, 10.09.22, befuhr um 00:10 Uhr ein dunkler PKW Kombi die Bismarkstraße, aus Richtung Baumgartenfeld kommend, in Richtung Innenstadt. Aus ungeklärter Ursache benutzte der Kombi die linke Gegenfahrspur. Zu diesem Zeitpunkt kam dort ein 23-jährige Grünberger mit seinem silbernen Golf entgegen. Um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden, wich dieser dem Kombi nach links aus und stieß gegen die dortige Steinmauer. Am dem VW Golf entstand Totalschaden in Höhe von ca. 5.000 Euro. Die Steinmauer wurde durch den Aufprall ebenfalls beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise werden an die Polizeistation Grünberg unter 06401-91430 erbeten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst, übermittelt durch news aktuell