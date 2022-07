POL-PDPS: Rosenkopf (Kreis Südwestpfalz) - Brand eines Erntefeldes / Wohnhaus beschädigt

Pirmasens (ots) - Ein 25-jähriger Pirmasenser wurde am Samstag, gegen 01:30 Uhr, in der Arnulfstraße kontrolliert. Auf das mitgeführte Mountain-Bike, Marke "Arinos", angesprochen, gab der Mann an, er habe es am Freitag gegen 16:00 Uhr in der Adam-Müller-Straße im Bereich des Ordnungsamtes "gefunden". Daraufhin stellte die Polizei das Rad sicher und sucht nun den rechtmäßigen Eigentümer. Zeugen oder Hinweisgeber ...

