Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rheurdt - Versuchter Diebstahl aus Auto

Scheibe eingeschlagen

Rheurdt-Schaephuysen (ots)

Unbekannte Täter haben am Donnerstag (29. Dezember 2022) zwischen 14:30 Uhr und 16:40 Uhr die Scheibe eines Ford Fiesta eingeschlagen, der auf dem Waldparkplatz an der Rayener Straße abgestellt war. Das Fahrzeug wurde jedoch nicht durchsucht, es wurde nichts gestohlen. Möglich ist, dass die Täter in ihrem Tun gestört wurden. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in dem Zusammenhang gemacht haben, wenden sich bitte an die Kripo Geldern unter 02831 1250. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell