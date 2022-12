Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Weeze - Zeuge nach Unfallflucht auf Supermarkt-Parkplatz gesucht

Weeze (ots)

Am Freitag (23. Dezember 2022) gegen 15:00 Uhr beschädigte ein Autofahrer das Fallrohr einer Regenrinne am Gebäude eines Supermarktes am Küstersweg. Anschließend flüchtete der Verursacher. Der Unfall wurde von einem männlichen Zeugen beobachtet, der dann auch die Mitarbeiter des Supermarktes über die Verkehrsunfallflucht informierte. Die Personalien des Zeugen sind allerdings nicht bekannt. Der Mann wird daher dringend gebeten, sich beim Verkehrskommissariat Geldern unter 02831 1250 oder bei der nächsten Polizeidienststelle zu melden. (cs)

