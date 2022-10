Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Unfallflucht an der L600 kurz vor Winzeln

Pirmasens (ots)

Am Donnerstag, gegen 06:45 Uhr, befuhr ein junger Mofafahrer die K6 in Fahrtrichtung Winzeln, als es in Höhe der Abzweigung zur L600 zu einer Kollision kam. Ein Pkw, vermutlich ein roter Toyota mit HOM-Kennzeichen, war, von der L600 kommend, ebenfalls in Richtung Winzeln abgebogen, hatte hierbei aber die Vorfahrt des Mofafahrers missachtet. Der Roller wurde hierbei leicht beschädigt, der Fahrer blieb unverletzt. Der Toyota setzte seine Fahrt, unbeeindruckt und ohne anzuhalten, in Richtung Winzeln fort.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. pdps

