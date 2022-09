POL-EL: Wilsum - Brand in Waldgebiet

Meppen (ots) - Am 1. September zwischen 9.20 Uhr und 9.50 Uhr wurde in Meppen an der Lathener Straße auf dem Gelände der dortigen Tankstelle, bzw. des angrenzenden Supermarktes, in dem Bereich der SB-Staubsauger ein VW Bulli T4 an der rechten Fahrzeugseite beschädigt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt. Wer Angaben zu dem Verursacher machen kann, wird gebeten sich mit der Polizei Meppen (Tel.: 05931-9490) in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: ...

