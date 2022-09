Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - VW beschädigt

Meppen (ots)

Am 1. September zwischen 9.20 Uhr und 9.50 Uhr wurde in Meppen an der Lathener Straße auf dem Gelände der dortigen Tankstelle, bzw. des angrenzenden Supermarktes, in dem Bereich der SB-Staubsauger ein VW Bulli T4 an der rechten Fahrzeugseite beschädigt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt. Wer Angaben zu dem Verursacher machen kann, wird gebeten sich mit der Polizei Meppen (Tel.: 05931-9490) in Verbindung zu setzen.

