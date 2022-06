Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Tiengen: Kind findet nicht mehr nach Hause

Freiburg (ots)

Ein 7-jähriger Junge stand am Montag, gegen 20.00 Uhr mit seinem Fahrrad weinend vor dem Polizeiposten Tiengen in der Ostpreußenstraße und wusste sich nicht mehr zu helfen, da er seine Mutter beim Spaziergang an der Wutach aus den Augen verloren hatte und nicht mehr nach Hause fand. Ein fürsorglicher Passant nahm sich des Jungen an und meldete sich bei der Polizei. Die Beamten brachten sein Fahrrad an die Wohnanschrift des Jungen in Waldshut und da seine Mutter noch nicht zu Hause war, wurde er seiner in Tiengen wohnhaften Oma übergeben, welche im Anschluss die suchende Mutter verständigte.

