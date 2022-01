Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Warnhinweis vor möglichen Betrügern

Suhl (ots)

Die Landespolizeiinspektion Suhl warnt aktuell vor möglichen Betrugsversuchen. Vermeintliche Mitarbeiter einer Telefongesellschaft klingelten Montagnachmittag an der Wohnungstür einer 64-jährigen Schmalkalderin, gaben sich als Angestellte aus und baten um Einlass. Ferner erbaten die zwei Frauen im scheinbaren Alter von 30 Jahren ein Glas Wasser. Der Seniorin kam dies komisch vor und sie alarmierte die Polizei. Die Beamten konnte die zwei unbekannten Frauen jedoch nicht mehr antreffen. Ob es sich tatsächlich um Mitarbeiterinnen der Telefongesellschaft handelte, ist derzeit noch nicht geklärt. Nach ersten Erkenntnissen ist jedoch davon auszugehen, dass die Damen sich unbefugt Zutritt zur Wohnung verschaffen wollten. Um sich vor möglichen Haustür-Betrügern zu schützen, werden Ihnen nachfolgend einige Tipps und Handlungsanweisungen an die Hand gegeben: -Seien Sie grundsätzlich misstrauisch, wenn vermeintliche Mitarbeiter ohne vorherige Absprache bzw. Termin unangemeldet erscheinen. - Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen. - Lassen Sie sich den Ausweis zeigen und rufen sie vorsichtshalber bei der betreffenden Firma an und lassen Sie sich den "Einsatz" und die Identität der Mitarbeiter bestätigen. - Bestellen Sie Unbekannte zu einem späteren Zeitpunkt wieder, wenn eine Vertrauensperson anwesend ist. - Wehren Sie sich energisch gegen zudringliche Besucher, sprechen Sie sie laut an oder rufen Sie um Hilfe. Es ergeht die Bitte ähnliche Vorfälle der zuständigen Polizeidienststelle oder über die Notrufnummer 110 zu melden.

