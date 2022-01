Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Attacke mit Kotbeutel

Wiesenthal (ots)

Das Gemeindehaus sowie das Heimatmuseum in Wiesenthal sind zum wiederholten Mal einem widerlichen Angriff zum Opfer gefallen. Unbekannte warfen mehrere gefüllte Hundekotbeutel gegen Fenster und Türen. Festgestellt wurde diese Schweinerei am Freitag durch den Bürgermeister der Gemeinde, der im gleichen Atemzug eine Anzeige gegen Unbekannt erstattete. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Salzunger Polizei unter der Rufnummer 03695 551-0 in Verbindung zu setzen.

