Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Schlüssel gefunden

Suhl (ots)

Am Montag wurde im Bereich des Busbahnhofes in Suhl eine braune Schlüsselmappe samt Autoschlüssel gefunden und bei der Polizei abgegeben. Der rechtmäßige Eigentümer kann ihn im Dienstgebäude in der Bahnhofstraße 2 in Suhl mit entsprechendem Nachweis abholen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell