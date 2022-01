Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Eisplatten fielen vom Laster

Viernau (ots)

Eine 25-jährige Autofahrerin fuhr am Montag gegen 12:45 Uhr von Viernau in Richtung Benshausen. Ihr kam ein bislang unbekannter weißer LKW entgegen und bei diesem lösten sich während der Fahrt Eisplatten vom Auflieger. Die Platten landeten auf der Windschutzscheibe des Opels der 25-Jährigen und beschädigten sie. Der Lastwagenfahrer fuhr einfach weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 bei der Polizei in Suhl zu melden.

