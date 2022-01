Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Versammlungsgeschehen mit Corona-Bezug

Vacha/Barchfeld/Bad Liebenstein/Unterbreizbach (ots)

Am Freitag, 19:00 Uhr, versammelten sich in Vacha ca. 135 und in Barchfeld ca. 150 Personen, um sich anschließend zu einem Aufzug zu formieren und in beiden Ort mit Parolen rufend und teilweise mit Trillerpfeifen durch die Städte zu ziehen. Sowohl in Vacha als auch in Barchfeld konnten die vermeintlichen Initiatoren namhaft gemacht werden. Entsprechende Anzeigen wurden gefertigt. Zudem kommen weitere Ordnungswidrigkeitenanzeigen, weil die Teilnehmer der nicht angemeldeten Versammlung weder die Mindestabstände einhielten noch einen Mund-Nasen-Schutz trugen. Am Samstag versammelten sich 17:50 Uhr ca. 200 Personen in Bad Liebenstein und liefen anschließend mit Trillerpfeifen und Fackeln im Rahmen eines Aufzuges durch die Stadt. Nachdem Unterstützungskräfte der Bereitschaftspolizei vor Ort eintrafen, zerstreute sich der Aufzug in mehrere kleine Gruppen. Nach mehrmaliger Aufforderung sich aus der Versammlung und dem Aufzug zu entfernen fertigten die Polizisten Videoaufnahmen. Ordnungswidrigkeitenanzeigen wurden gefertigt. Zudem beleidigte ein Teilnehmer der nicht angemeldeten Versammlung drei Beamte. Eine Anzeige war die Folge. Auch am Sonntag versammelten sich erneut mehrere Personen. Zum einen kamen 90 Teilnehmer gegen 16:00 Uhr in Unterbreizbach und 75 Teilnehmer gegen 18:00 Uhr in Bad Liebenstein zusammen. In beiden Fällen formierten sich Aufzüge und die Teilnehmer liefen durch die jeweiligen Städte. Auch hier werden derzeit weitere Verstöße gegen die bestehende Infektionsschutzverordnung geprüft.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell