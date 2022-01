Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Völlig ausgerastet

Schackendorf (ots)

Montagnachmittag alarmierte der Rettungsdienst die Hildburghäuser Polizei, weil ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses in Schackendorf völlig durchdrehte und drohte sich etwas antun zu wollen. Vor Ort öffneten die Polizisten die Tür und versuchten die Situation zu klären. Doch die Worte der Beamten verhallten und der Mann ging auf die Einsatzkräfte los. Mit körperlicher Gewalt und unter Einsatz des Pfeffersprays konnte der 32-jährige Mann schließlich gebändigt werden. Er kam in ein Landesfachkrankenhaus nach Hildburghausen. In der Wohnung des Mannes fanden die Polizisten verschiedene Betäubungsmittel, welche sichergestellt wurden. Eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und wegen Widerstands gegen Polizeibeamte war die Folge.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell