Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg/ Lkr. Rottweil) Hydranten umgefahren und abgehauen

Schramberg (ots)

Ein 24-jähriger Fahrer eines Audi hat am Samstagmorgen, gegen 5.30 Uhr einen Unfall auf der Straße "Auf der Ecke" verursacht und einen Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro verursacht. Der Autofahrer kam mit dem Audi nach links von der Straße ab und beschädigte einen Wasserhydranten. Im Anschluss fuhr der Mann noch mehrere Meter über eine Wiese und flüchtete von der Unfallstelle. Der leicht verletzte junge Autofahrer konnte zu einem späteren Zeitpunkt von den Beamten in seiner Wohnung angetroffen werden. Ein freiwilliger Alkoholtest mit über 1,6 Promille bestätigte den Verdacht der Polizisten. Der 24-Jährige musste eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben. Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen ihn ein.

