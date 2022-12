Polizei Essen

POL-E: Essen: Fußgänger wird von PKW touchiert und flüchtet - Zeugen gesucht

Essen (ots)

45307 E.-Kray:

Am 7. Dezember gegen 11:25 Uhr kam es auf der Krayer Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine PKW-Fahrerin einen Fußgänger touchierte. Der Unbekannte flüchtete vom Unfallort. Die Polizei sucht nun nach dem vermutlich verletzten Mann.

Am vergangenen Mittwochvormittag war eine 69-Jährige mit ihrem Renault Clio auf der Krayer Straße in Fahrtrichtung Am Zehnthof unterwegs. Auf Höhe der Haltestelle Kiwittstraße überquerte ein Fußgänger plötzlich die Fahrbahn, so dass die Renault-Fahrerin stark bremsen musste. Dabei touchierte sie den Mann mit dem rechten Außenspiegel ihres Clio.

Die Essenerin fuhr rechts ran, während der Fußgänger den Unfallort Richtung Aral Tankstelle verließ. Die 69-Jährige verständigte die Polizei. Eine Nahbereichsfahndung verlief erfolglos.

Nun sucht die Polizei nach dem Unfallbeteiligten. Es soll sich um einen ca. 1,80 m großen Mann mit schlanker Statur handeln. Bis auf eine schwarze Kapuze ist die Bekleidung unbekannt.

Wenn Sie Angaben zu der gesuchten Person machen können, melden Sie sich bitte bei der Polizei Essen unter 0201/829-0./SoKo

