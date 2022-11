POL-SE: Elmshorn - Polizei sucht Zeugen nach versuchtem Wohnungseinbruchdiebstahl in Mehrfamilienhaus - Täter flüchten über den Balkon

Bad Segeberg (ots) - Am Donnerstag (03.11.2022) ist es im Ossenpadd in Pinneberg zum Diebstahl eines Fahrzeuges der Marke Lexus gekommen. In der Zeit zwischen Mittwoch, 02.11,2022, 21:00 Uhr und Donnerstag, 03.11.2022, 18:15 Uhr entwendeten Unbekannte ein Fahrzeug mit K- Kennzeichen. Der SUV in der Farbe Braun hat einen Zeitwert von 40.000 Euro. Das Sachgebiet 5, ...

mehr