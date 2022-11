Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Kaltenkirchen - Verkehrskontrollen im Stadtgebiet

Bad Segeberg (ots)

Am Donnerstag (03.11.2022) hat das Polizeirevier Kaltenkirchen im Stadtgebiet Verkehrskontrollen durchgeführt.

In der Zeit von 14:00 Uhr bis 15:00 Uhr fand eine stationäre Kontrolle im Kisdorfer Weg und in der Zeit zwischen 16:00 Uhr und 17:30 Uhr in der Kieler Straße statt.

Im Fokus der Kontrolle stand die Verkehrssicherheit und somit auch die Ablenkung durch mobile Geräte, wie Smartphone oder Tablet, ein Schwerpunkt bei der Verkehrsunfallbekämpfung sowie die Anschnallpflicht.

Bei neun Fahrzeugführern konnte ein nicht angelegter Sicherheitsgurt festgestellt werden. In diesem Fall wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren mit einem Verwarngeld in Höhe von 30 Euro eingeleitet.

Die passiven Sicherheitssysteme moderner Kraftfahrzeuge (Airbag, Gurt, Gurtstraffer etc.) können nur im Zusammenwirken optimal funktionieren, um größtmöglichen Schutz der Insassen zu bieten. Sicherheitsgurte retten Leben. Die Schwere der Unfallfolgen bzw. ob ein Fahrzeuginsasse unverletzt bleibt oder stirbt, hängt oftmals davon ab, ob ein Sicherheitsgurt angelegt war oder nicht.

Gegen drei Fahrzeugführer wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet, weil die Fahrzeugführer und Fahrzeugführerinnen durch ihr Mobilgerät abgelenkt waren.

Telefonieren und Texten während der Fahrt erhöht das Unfallrisiko erheblich. Bei 50 km/h legt ein Fahrzeug etwa 14 Meter pro Sekunde zurück. Der "Zwei-Sekunden-Blick" auf das Handy bedeutet also knapp 30 Meter Blindflug.

Höhere Geldbußen und Fahrverbote drohen, wenn man mit einem Handy, Tablet o. ä. in der Hand am Steuer angetroffen wird. Die Sanktionshöhe beginnt bei 100 Euro. Sollte während des Verstoßes eine Gefährdung vorliegen, werden sofort ein einmonatiges Fahrverbot verhängt und 150 Euro Geldbuße fällig. Im Falle eines tatsächlichen Unfalls beträgt die Sanktionshöhe 200 Euro. Auch hier tritt dann ein einmonatiges Fahrverbot in Kraft. Das Verbot betrifft aber nicht nur die Lenkenden von Kraftfahrzeugen, sondern auch die Radfahrenden; die Sanktionshöhe beginnt hier mit 55 EUR.

Das Polizeirevier Kaltenkirchen wird diese Verkehrskontrollen wiederholen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell