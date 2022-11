POL-SE: Pinneberg - Komplettentwendung eines Lexus - Kriminalpolizei sucht Zeugen

Bad Segeberg (ots) - Am Donnerstag (03.11.2022) hat das Polizeirevier Kaltenkirchen im Stadtgebiet Verkehrskontrollen durchgeführt. In der Zeit von 14:00 Uhr bis 15:00 Uhr fand eine stationäre Kontrolle im Kisdorfer Weg und in der Zeit zwischen 16:00 Uhr und 17:30 Uhr in der Kieler Straße statt. Im Fokus der Kontrolle stand die Verkehrssicherheit und somit auch die Ablenkung durch mobile Geräte, wie Smartphone oder ...

mehr