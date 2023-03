POL-OG: Muggensturm - LKW von Windböe erfasst

Lahr (ots) - Nach einer mutmaßlichen Verkehrsunfallflucht am Dienstagmorgen sind die Beamten des Polizeireviers Lahr auf der Suche nach Zeugen. Im Verlaufe des Morgens vernahm eine Anwohnerin im Bereich der Schwitzbergstraße einen Knall. Beim Blick aus dem Fenster konnte sie laut eigenen Angaben einen LKW beobachten, welcher in jenem Moment dabei war, in die Schwitzbergstraße abzubiegen. Beim Eintreffen an der ...

