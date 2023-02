Freiwillige Feuerwehr Celle

FW Celle: In Wohnung gegrillt und Besuch von der Feuerwehr!

Celle (ots)

Um 17:01 Uhr wurde die Feuerwehr Celle zu einer Rauchentwicklung vom Balkon eines siebengeschossigen Wohnhauses in der Straße "Am Holzhof" alarmiert. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte einen Grill in einer Wohnung fest. Durch die Feuerwehr wurde die Wohnung belüftet und entraucht. Personen wurden nicht verletzt.

Die Feuerwehr warnt: Das Grillen in geschlossenen Räumen kann zum Tode führen!

