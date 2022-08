Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Schneller Ermittlungserfolg: Hennefer Tankstellenräuber stellt sich

Hennef (ots)

Am Donnerstagabend (18.08.2022) kam es gegen 20:30 Uhr zu einem Überfall auf eine Tankstelle an der Westerwaldstraße in Hennef (wir berichteten). Nach Drohung mit einem Stock übergab die Tankstellenmitarbeiterin Bargeld und der Täter flüchtete mit der Beute unerkannt.

Nun ergaben sich Hinweise darauf, dass der Tatverdächtige aus dem nahen Umfeld stammt. Bereits am nächsten Vormittag konnten Beamte des zuständigen Kriminalkommissariats 3 der Siegburger Polizei durch Umfeldbefragungen die Identität des Tatverdächtigen klären. Es schlossen sich zwei Wohnungsdurchsuchungen an, bei denen auch Beamte der Wache Hennef und des zivilen Einsatztrupps beteiligt waren. Der Tatverdächtige, ein 36-jähriger Hennefer, konnte jedoch nicht angetroffen werden. Die Ermittler fanden jedoch Beweismittel, die den Tatverdacht erhärteten. Es wurden weiter intensive Ermittlungen in seinem persönlich Umfeld durchgeführt, die höchstwahrscheinlich dazu führten, dass dieser sich am heutigen Tag (22.08.2022) auf der Wache Siegburg stellte. Bei den Ermittlern räumte er den Raubüberfall ein, den er nach eigenen Angaben als Kurzschlussreaktion unter Alkoholeinfluss aufgrund akuter Geldnot begangen haben will. Da der 36-Jährige bislang nicht einschlägig polizeilich in Erscheinung getreten ist, bestanden auch nach Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft keine Haftgründe. Nach erkennungsdienstlicher Behandlung konnte er die Wache Siegburg verlassen. Ihn erwartet in Kürze ein Gerichtsverfahren. (Re.)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell