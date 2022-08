Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Mit Drogen, aber ohne Versicherungsschutz auf E-Scooter

Siegburg (ots)

Am Freitag (19. August) war in Siegburg ein Mann unter Drogeneinfluss auf einem E-Scooter ohne Versicherungsschutz unterwegs. Polizisten fiel gegen 08:45 Uhr ein E-Roller ohne Versicherungskennzeichen auf. Der 32-jährige Fahrer des Fahrzeugs fuhr auf der Mahrstraße in Richtung Troisdorf. Die Beamten hielten den Mann an und kontrollierten ihn. Bei der Kontrolle ergaben sich Hinweise darauf, dass der Sankt Augustiner unter Drogeneinfluss stand. Ein durchgeführter Drogentest bestätigte die Vermutung. Bei der Durchsuchung des Rollerfahrers fanden die Polizisten Drogen in Pulverform und brachten den Mann in das Krankenhaus Troisdorf, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Die aufgefundenen Betäubungsmittel wurden sichergestellt. Dem 32-Jährigen wurde die Weiterfahrt vorläufig untersagt. Außerdem erwarten ihn Anzeigen wegen Verstößen gegen das Pflichtversicherungs- und gegen das Betäubungsmittelgesetz. (Uhl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell