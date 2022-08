Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Raub auf Tankstelle - Täter flüchtet zu Fuß

Hennef (ots)

Am Donnerstagabend (18.08.2022) wurde eine Tankstelle an der Westerwaldstraße in Hennef von einem bislang unbekannten Täter überfallen und Bargeld in einem dreistelligen Betrag erbeutet. Um 20:30 Uhr betrat der unbekannte Mann die Tankstelle. In seiner Hand hielt er, nach Angaben der Tankstellenmitarbeiterin, einen Gegenstand, der einem Baseballschläger ähnelte. Damit schlug er auf den Tresen ein, wodurch eine Wechselgeldschale und die Kasse zerstört wurden. Danach schrie er die Kassiererin an, dass sie ihm das Geld geben solle. Die Angestellte händigte ihm die Geldkassette aus und der Täter flüchtete mit der Beute in Richtung Schreinersbitze. Die Tankstellenangestellte blieb bei der Tat unverletzt.

Sie kann den Mann wie folgt beschreiben:

Er ist circa 180 cm groß und zwischen 50 und 55 Jahre alt. Er hat eine schlanke Statur und trug ein helles T-Shirt, eine Jeanshose, eine rot-beige Wollmütze und eine medizinische Maske.

Wer kann Angaben zu dem Täter machen? Hinweise nimmt die Polizei unter 02241 541-3521 entgegen. (Re.)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell