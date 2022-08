POL-SU: Verfolgungsfahrt und Widerstand - Festnahme

Hennef (ots) - Am Donnerstagabend (18.08.2022) wurde eine Tankstelle an der Westerwaldstraße in Hennef von einem bislang unbekannten Täter überfallen und Bargeld in einem dreistelligen Betrag erbeutet. Um 20:30 Uhr betrat der unbekannte Mann die Tankstelle. In seiner Hand hielt er, nach Angaben der Tankstellenmitarbeiterin, einen Gegenstand, der einem Baseballschläger ähnelte. Damit schlug er auf den Tresen ein, ...

mehr