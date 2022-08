Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Schüsse bei Raub auf Kiosk - Täter flüchten mit Bargeld

Siegburg (ots)

Am Freitagabend (19. August) wurde der Mitarbeiter eines Kiosks in der Hohenzollernstraße in Siegburg-Zange Opfer eines Raubüberfalls. Als der 64-Jährige aus Siegburg gegen 21:50 Uhr die Schließung des Geschäfts vorbereitete, betraten es zwei Männer mit Sturmhauben. Einer der Täter richtete eine Waffe auf den Siegburger und forderte ihn auf, sich von der Kasse zu entfernen. Der Aufforderung kam er nach und der unbewaffnete Täter ging zur Kasse, aus der er einen dreistelligen Eurobetrag entnahm. Daran wollte der Kioskmitarbeiter den Unbekannten hindern und hielt diesen fest. Es kam zu einem kurzen Gerangel. Der bewaffnete Täter gab dann insgesamt drei Schüsse ab, woraufhin das Opfer von seinem Gegenüber abließ. Die beiden Räuber flüchteten mit ihrer Beute aus dem Geschäft. Das Opfer setzte noch zur Verfolgung an, konnte aber nur sehen, wie die beiden in Richtung der Katharinenstraße davonliefen. Der erste Täter wird wie folgt beschrieben: ca. 25 - 28 Jahre alt, etwa 165 - 170 cm groß, kräftige Statur, bekleidet mit schwarzer Sturmhaube und schwarzer Jacke. Der zweite Täter soll ebenfalls ca. 25 - 28 Jahre alt, etwa 170 - 175 cm groß, schlank und mit schwarzer Sturmhaube (unter der ein schwarzer Vollbart herausragte), schwarzer Jacke und schwarzer Jeanshose bekleidet gewesen sein. Der 64-Jährige wurde lediglich leicht an der Hand verletzt. Die Verletzung stammt jedoch nicht von einem Schuss. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt der Ermittlungen wird davon ausgegangen, dass es sich um eine Schreckschusswaffe handelte. Die Polizei weist darauf hin, dass sie grundsätzlich aus Sicherheitsgründen davon abrät, sich gegen bewaffnete Täter zur Wehr zu setzen. Wer Hinweise zu Tat oder Tätern geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei unter 02241 / 5413121. (Uhl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell