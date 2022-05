Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Mitteiler wird selbst zum Täter auf der A 4 Richtung Dresden

Gotha (ots)

Am gestrigen Samstagabend, 20:00 Uhr, wurde per Notruf der Landeseinsatzzentrale Thüringen von der hessischen Polizei gemeldet, dass sich auf der A 4 in Richtung Dresden ein Fahrzeug befinden soll, an welchem die Kennzeichen während einer Pause gewechselt worden sein sollen. Die Kollegen der Autobahnpolizeistation West postierten sich daraufhin, um nach dem angegebenen Kennzeichenfragment samt Fahrzeug Ausschau zu halten. Kurze Zeit später konnte das "gesuchte" Fahrzeug im Bereich der Anschlussstelle Gotha Richtung Dresden aufgenommen und einer Kontrolle auf dem PWC "Drei Gleichen" unterzogen werden. Bei der Kontrolle staunten die Kollegen dann nicht schlecht. Die angebrachten Kennzeichen waren seit dem letzten Juni außer Betrieb gesetzt. Durch den 31-jährigen polnischen Fahrzeugführer wurden gefälschte Zulassungsplaketten an den beiden Kennzeichentafeln zum Zwecke des Anscheins einer regulären Zulassung angebracht. Das Fahrzeug sollte nach einem Fahrzeugkauf in Deutschland nach Polen überführt werden. Im Rahmen der Durchsuchung des Fahrzeuges konnten auch keine französischen Kennzeichentafeln aus dem Ausgangssachverhalt aufgefunden werden. Vielmehr konnte ein Insasse des Fahrzeuges als Mitteiler bei der hessischen Polizei herausgefunden werden. Aufgrund der Sprachbarriere teilte der Mitteiler vermutlich sein eigenes Kennzeichen mit und das Unheil nahm für den Fahrzeugführer seinen Lauf. Der eigentliche Ausgangssachverhalt ließ sich vor Ort nicht mehr aufklären. Der Fahrzeugführer muss sich nun wegen des Verdachts der Urkundenfälschung und dem Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz verantworten. Die Weiterfahrt wurde vor Ort untersagt und die Kennzeichentafeln sichergestellt.

Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell