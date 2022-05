POL-HAM: Alleinunfall: 80-jährige bei Unfall schwer verletzt - Auto auf der Seite

Hamm-Mitte (ots) - In der Nacht von Mittwoch, 11. Mai auf Donnerstag, 12. Mai, brachen Unbekannte in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses auf dem Vorsterhauser Weg ein. Der oder die Täter drangen durch die Terrassentür gewaltsam in das Innere der Wohnung und entwendeten Bargeld und Wertgegenstände. Die Anwohnerin bemerkte erst morgens die aufgebrochene Tür zum Garten. Hinweise auf den Einbruch nimmt die Polizei Hamm ...

mehr