POL-OG: Kehl, Kork - Einbruch, Zeugen gesucht

Offenburg (ots) - Ein 22-Jähriger wurde am Dienstag gegen 20 Uhr einer Fahrzeugkontrolle in der Rammersweierstraße unterzogen. Bei der Kontrolle durch Beamte des Polizeireviers Offenburg konnte festgestellt werden, dass die am Fahrzeug angebrachten Kennzeichen offenbar aus einem Diebstahl wenige Stunden zuvor stammten. Überdies war der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Bei der weiteren ...

mehr